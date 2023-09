Simone Bastoni, nuovo acquisto dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa presentandosi a media e tifosi. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «La trattativa è nata nelle ultime ore di mercato, sono ancora dello Spezia in quanto sono arrivato in prestito. Mi ha convinto il progetto che c’era qui, avevo voglia di riscattarmi e di avere un’altra opportunità in Serie A. Empoli? Conosco tanti ragazzi con cui ho giocato, questo è un ambiente sano in cui si può fare un bel calcio. Sono contento di essere qua e spero di poter dare una mano. Il ruolo dipenderà dal mister, io ho giocato sia come mezzala sia come terzino sinistro. Sto cercando di fare il meglio dove mi sta impiegando, poi il ruolo lo deciderà il mister. Roma Stiamo cercando di prepararla al meglio. La settimana è particolare perché abbiamo avuto qualche defezione per le Nazionali però abbiamo lavorato al massimo cercando maggiore intensità».

