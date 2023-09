Arijon Ibrahimovic, nuovo acquisto del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa presentandosi a media e tifosi

PAROLE – «Sono molto felice, mi sono convinto a venire grazie allo stile di gioco visto in tv nelle prime gare. Il mister pratica un gioco offensivo che si sposa bene con le mie caratteristiche. La condizione fisica Condizione buona, non so se per 90 minuti ma mi sento pronto a partire dall’inizio anche se gioco in un calcio intenso come quello italiano. Non ho particolari preferenze sul soprannome, va bene sia Ari che Ibra. Ho scelto il 27 perché mi piaceva il numero tra quelli rimasti».

