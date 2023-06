Il difensore dell’Inter e della nazionale italiana Alessandro Bastoni ha ammesso di non essere particolarmente ansioso in vista della finale.

Alessandro Bastoni a DAZN si è proiettato alla finale di Champions. “Stiamo bene, abbiamo fiducia, era fondamentale vincere l’Euroderby, ci ha ricaricato le batterie al 100%, vincere dà forza, energia, carica, voglia di giocare subito e sarà la gara numero 57. Ansia per la finale? Per come son fatto io, penso mi abbia sempre aiutato l’essere tranquillo, credo che sia stata sempre la mia forza. Viviamo per il calcio, ma di fianco ci sono la compagna, la bambina, i genitori, queste sono le cose davvero importanti”.

Giorgio Scalvini

“La partita è fondamentale, la sogniamo tutti, abbiamo la fortuna di poterla giocare e dobbiamo anche godercela. City? Chi peschi peschi da quella squadra, penso facciano tutti paura. Il City è fortissimo, sono un grande estimatore di Guardiola anche per come gioca, come fa giocare i difensori, guardo molto spesso il City. Hanno davvero pochi punti deboli, fanno paura davanti, non so dare una classifica, stanno bene insieme. Dobbiamo essere molto bravi. Giovane da consigliare? Mi piace molto Scalvini. Ho visto che a lui piaccio io come difensore, magari chissà tra poco saremo compagni di reparto, è un invito che gli faccio”.

