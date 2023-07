Batistuta denunciato in argentina per maltrattamento dei suoi dipendenti della sua azienda agricola: la sua risposta

Gabriel Batistuta, ex di Inter, Roma e soprattutto Fiorentina è nei guai con la giustizia argentina. El Bati ha ricevuto una denuncia per maltrattamento dei suoi dipendenti da parte del sindacato dei lavoratori rurali argentini (UATRE). Di seguito la sua risposta sui propri profili social.

ESTAS SON LAS 35 CASAS PARA USO DE NUESTRO PERSONAL RURAL Y SUS FAMILIARES , CONSTRUIMOS UNA CASA POR AÑO , SE INVIRTIÓ EN LA ESCUELA CAMINOS ENERGIA ELÉCTRICA Y PANTALLAS SOLARES .NUESTROS TRABAJADORES SE ENROLAN CONFORME A DERECHO DE LA LCT Y DEL ESTATUTO DEL PEÓN RURAL. pic.twitter.com/NYGf4qlSeP — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) July 6, 2023

«Queste sono le 35 case ad uso del nostro personale rurale e delle loro famiglie, costruiamo una casa all’anno. Abbiamo investito nella scuola, nelle strade, nell’elettricità e nei pannelli solari. I nostri lavoratori sono assunti secondo la legge della LCT e dello statuto dei lavoratori rurali. Rispettiamo gli accordi sindacali, abbiamo un medico del lavoro e un laureato in igiene e sicurezza sul lavoro in pianta stabile per verificare le condizioni dell’intero stabilimento. Queste foto sono di oggi. Tutto questo rappresenta una violazione?»

