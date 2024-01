Fabrizio Bava, sul Corriere di Torino, ha parlato della differenza in termini economici tra la Juve e l’Inter

Fabrizio Bava ha parlato al Corriere di Torino facendo un focus sui bilanci di Juve e Inter.

LE PAROLE – « Obiettivo affascinante, ma difficilissimo. La proprietà dell’Inter ha dovuto rinunciare alla restituzione dei prestiti fatti al club, che è uguale agli aumenti di capitali della Juve, ma la vera differenza la fa la provenienza dei soldi: per la società bianconera sono arrivati dagli azionisti, e non verranno mai chiesti indietro; invece la controllante dei nerazzurri, Suning, si è indebitata.La Juve deve stare attenta al rapporto tra ricavi e ingaggi più ammortamenti, è sopra l’80%. Un valore che l’Inter ha già sistemato. Per questo tutti si attendono un mercato estivo molto prudente: colpi da 50, 100 milioni sono impensabili».

The post Bava: «Ecco qual è la differenza tra Juve e Inter a livello economico» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG