Lukas Hradecky, portiere del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Roma

PAROLE – «Non possiamo che essere entusiasti di giocare una gara come quella di domani. Per me rappresenta il punto più alto della carriera. Vogliamo dimenticare la sconfitta di venerdì. Dybala Il mio lavoro è quello di studiare gli avversari, non solo Dybala. Anche se lui non sarà al 100%, sappiamo che può dare tanto alla sua squadra».

