Bayer Leverkusen-Inter. Tutte le info e dove vederla

I nerazzurri, ad un passo da un record storico, si giocano in Germania una grande chance per la qualificazione diretta agli ottavi. La forma delle squadre e la copertura televisiva del match. Nel cuore della notte europea, due grandi squadre del calcio si preparano a scontrarsi in un match che promette scintille. Da una parte l’Inter e la sua difesa europea di ferro e dall’altra, il Bayer Leverkusen, guidato dall’acuta mente tattica di Xabi Alonso e campione di Germania in carica. La partita si disputerà presso l’imponente BayArena di Leverkusen con l’inizio fissato per le 21. Ecco le ultime notizie e come seguire il match in modo da non perdersi nulla di questo big match europeo. La situazione tedesca Il Bayer Leverkusen si avvicina a questo incontro con fiducia, forte della vittoria di misura ottenuta sabato in Bundesliga per 2-1 contro l’insidioso St. Pauli mentre l’ultimo match in Champions li […]

