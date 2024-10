Scharer è nella bufera dopo l’arbitraggio di Bayer Leverkusen-Milan. Due possibili rigori per i rossoneri, ecco la moviola. Nel frenetico mondo del calcio europeo, le squadre si confrontano su campi che diventano arene di gloria o amarezza. Fra queste pagine di storia si scrive il recente confronto tra Bayer Leverkusen e Milan, un match che ha sollevato sospiri e contestazioni, alimentando discussioni e analisi. La partita, che ha visto il Leverkusen trionfare per 1-0, è stata caratterizzata da momenti controversi, soprattutto per quanto riguarda le decisioni arbitrali, che hanno acceso i riflettori sui limiti e le potenzialità della tecnologia VAR e sul giudizio umano in campo. Fonseca contro l’arbitro Fonseca al termine della partita di ieri sera contro il Leverkusen, oltre rimarcare l’ottima prova – suo avviso – della squadra – ha posto l’attenzione sulla conduzione di gara dell’arbitro Scharer. Il mister ha infatti affermato che ciò che ha trovato […]

Leggi l’articolo completo Bayer Leverkusen-Milan, due possibili rigori negati ai rossoneri! La moviola, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG