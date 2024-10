Il futuro del rossonero appare sempre più distante dal Milan. Una big europea è tornata forte su di lui, a gennaio potrebbe consumarsi l’addio. Il Milan esce con una sconfitta da Leverkusen, nonostante un secondo tempo gagliardo e propositivo. Gli uomini di Fonseca, risultato a parte, tornano a Milano forti della convinzione di essere sulla strada giusta, per impegno e idee di gioco proposte. C’è ancora molto da migliorare ovviamente per raggiungere il livello desiderato da Fonseca che, a fine partita, ha sottolineato quanto di buono visto in campo dai suoi ragazzi. Recuperare tutti gli effettivi sarà senza dubbio una spinta in più per avere alternative e duttilità tattica in vista dei prossimi match da cui è atteso il Milan. Il ritorno di Calabria in campo Davide Calabria, dopo aver superato un infortunio all’adduttore che lo ha tenuto fuori dal match di Champions League contro il Bayer Leverkusen, si prepara […]

