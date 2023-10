C’è una clasuola nel contratto di Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, che gli permette di lasciare il club, ma solo per tre big

Xabi Alonso sta guidando il Bayer Leverkusen in cima alla Bundesliga. Il tecnico spagnolo, che ha conquistato tifosi e critica, potrebbe lasciare le aspirine per un club più grande.

Come riportato dalla Bild, c’è una clausola nel suo contratto che gli permetterebbe di liberarsi, ma solo per accettare l’offerta dei club in cui ha giocato: Liverpool, Bayern Monaco e Real Madrid.

