Le parole del direttore sportivo del Bayer Leverkusen dopo l’eliminazione contro la Roma nella semifinale di Europa League

L’eliminazione contro la Roma in Europa League è un boccone ancora amaro per il Bayer Leverkusen. Il direttore sportivo dei tedeschi, Simon Rolfes, ha commentato così a Rtl.de.

«Dopo ogni tiro in porta c’era un loro giocatore che si buttava per terra come se dovesse essere trasportato in barella perché gravemente infortunato. Penso che tutti quelli che erano allo stadio augureranno buona fortuna al Siviglia per la finale. È triste che vedere come giocare in questo modo porti al successo».

