La Supercoppa Europea cambia format e si sdoppia in due competizioni diverse, dove saranno coinvolte anche le squadre della Conference

La Supercoppa Europea cambierà il format, sdoppiandosi in due competizioni diverse. Nella prima la vincitrice della Champions League non sarà più impegnata in una gara secca con la vincitrice dell’Europa League, ma si passerà ad un nuovo formato che prevede le Final Four, anche se non è ancora chiaro i criteri.

Nasce inoltre la UEFA Europa Super Cup, dove si affronteranno le vincitrici della Conference League e dell’Europa League. Queste due competizioni dovrebbero prendere il via nella stagione 2024/25.

