Il Bayern Monaco ha smentito le voci secondo cui l’attuale allenatore Thomas Tuchel potrebbe sostituire Xavi al Barcellona e lo ha fatto con un comunicato ufficiale del club, a firma Jan-Christian Dreesen (l’amministratore delegato) e Christoph Freund (il direttore sportivo):

«Domenica, nell’ambito di una visita a un fan club, i tifosi hanno chiesto al nostro allenatore Thomas Tuchel della sua carriera da allenatore e delle sue precedenti esperienze all’estero, al PSG e al Chelsea FC e, naturalmente, ha fornito informazioni. Ha anche risposto alle domande generali dei tifosi sulla Spagna come nazione calcistica. Non ha mai parlato di Xavi Hernandez e del suo successore, come è stato poi falsamente affermato. Non accetteremo più affermazioni così poco obiettive dirette contro il nostro allenatore, che provengono sempre dalla stessa fonte».

