Bayern furioso dopo la sconfitta: cosa accadrà davvero al ritorno contro l’Inter?

Nonostante la vittoria dell’Inter, il Bayern è pronto a scatenarsi al ritorno. I tedeschi non nascondono il loro desiderio di rivalsa.

L’Inter ha conquistato una vittoria importante contro il Bayern Monaco, con un 1-2 che, però, non garantisce nulla in ottica qualificazione alle semifinali. Nonostante il risultato favorevole, i nerazzurri dovranno affrontare un Bayern Monaco molto motivato nella gara di ritorno, prevista per la prossima settimana. I tedeschi, sotto di un solo gol, avranno la possibilità di ribaltare la situazione a San Siro, e non c’è dubbio che la voglia di riscatto sarà forte. La partita dell’andata non ha fatto altro che aumentare la pressione su entrambe le squadre, con i bavaresi pronti a tutto pur di evitare l’eliminazione. Simone Inzaghi dovrà tenere conto di questo e di un altro grosso problema in vista del ritorno.

Il Bayern ha un obiettivo chiaro: ribaltare il risultato

La sconfitta casalinga ha lasciato il Bayern con un solo obiettivo in mente: vincere a Milano. Harry Kane, attaccante del Bayern, ha espresso chiaramente la determinazione della sua squadra nel voler ribaltare il risultato nel corso di un’intervista a kicker. Nonostante l’Inter abbia mostrato tutta la sua forza, il numero 9 crede che il Bayern abbia avuto il controllo del gioco in molti tratti, specialmente nel secondo tempo. Il gol di vantaggio per l’Inter non è ancora sufficiente per abbattere la fiducia dei tedeschi, che sono consapevoli di poter fare la differenza al ritorno.

Il risentimento nello spogliatoio e la vendetta che aleggia nell’aria

L’attaccante ha anche notato come l’Inter abbia festeggiato come se avesse già passato il turno, un gesto che ha aumentato ulteriormente la determinazione del Bayern a lottare fino all’ultimo. I festeggiamenti dell’Inter al fischio finale non sono stati apprezzati dai giocatori tedeschi, alimentando un sentimento di risentimento e rabbia. I bavaresi sono pronti a scendere in campo con una motivazione ancora maggiore, desiderosi di dimostrare che l’andata è solo un capitolo di una storia che non è ancora finita.

