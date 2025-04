Frattesi lascia l’Inter? Il futuro in bilico tra due squadre ma c’è una sorpresa

Un gol decisivo contro il Bayern Monaco che però non dovrebbe cambiare il futuro dell’ex Sassuolo.

L’Inter sta vivendo una stagione del tutto particolare che la vede impegnarsi a fondo in tutte le competizioni a cui partecipa: questo comporta la possibilità di vincere tutto come anche di perdere tutto, un qualcosa che alimenta continui dibattiti. Davide Frattesi è salito alla ribalta in questi giorni per aver segnato un gol fondamentale contro il Bayern Monaco, il tutto dopo che, nei mesi scorsi, ha vissuto momenti difficili. La sua stagione è stata segnata da discussioni sul suo impiego, con il malcontento riguardo al suo scarso minutaggio. A gennaio, il suo futuro è stato messo in discussione più volte, alimentando voci su un possibile trasferimento alla Roma, sua vecchia squadra.

Una decisione che potrebbe cambiare tutto

Nonostante le voci, Frattesi è rimasto all’Inter ma le incertezze non sono ancora svanite. Il calciatore è ora concentrato a chiudere la stagione nel miglior modo possibile ma non è affatto escluso che la prossima estate si parlerà nuovamente di mercato.

La strategia del Napoli: la pazienza è fondamentale

Sul suo canale YouTube l’esperto di mercato Matteo Moretto ha riportato che il Napoli sta facendo i primi passi per acquisire Frattesi, pur consapevole che la strada non sarà semplice. Il club partenopeo ha avviato dei contatti per sondare la fattibilità dell’operazione, con l’Inter che ha già fissato un prezzo tra i 35 e i 40 milioni di euro. Nonostante ciò, l’affare non si concluderà rapidamente. Moretto sottolinea che servirà pazienza, dato che altre squadre potrebbero inserirsi nella corsa. Tra queste c’è anche la Roma, che, come il Napoli, si sta preparando per un possibile assalto a Frattesi, ma al momento il Napoli sembra determinato a fare il grande investimento su di lui.

