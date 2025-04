Inter: stagione da tutto o niente, ma c’è qualcosa che nessuno potrà mai cancellare

L’Inter è in bilico tra gloria e delusione, ma secondo il giornalista lista Luigi Garlando si può già emettere un giudizio sulla stagione.

L’Inter si trova a vivere una stagione particolarmente intensa, con obiettivi ambiziosi su tutti i fronti. La vittoria contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di Champions League è stato un manifesto di quello che può è in grado di fare la squadra. La lotta per lo scudetto con il Napoli e il cammino in Coppa Italia contro il Milan arricchiscono il quadro di una stagione che, comunque finisca, avrà un impatto importante sul futuro della squadra. Se l’esito finale di tutte quante è naturalmente ancora incerto, l’Inter può consolarsi con la consapevolezza di essere ancora protagonista su tutti i fronti. A cadenza quotidiana si discute sull’impegno maggiore o minore dell’Inter in una determinata competizione: una cosa è certa, questa è una stagione inedita e senza precedenti.

Il “tutto” e il “niente” dell’Inter

Luigi Garlando, sulla Gazzetta dello Sport, ha sottolineato la natura estremamente incerta del futuro dell’Inter, definendo il momento cruciale come “niente o tutto”. La squadra, pur mostrando segni di crescita e solidità, potrebbe trovare la sua stagione segnata da una continua altalena di emozioni. La possibilità di vederla fermarsi nei prossimi turni di Champions non è remota, così come quella di una possibile rimonta da parte del Bayern. La situazione della squadra è ben lontana dall’essere definita. Ogni obiettivo può ancora essere raggiunto, ma anche perso, in base a ciò che accadrà nei prossimi mesi.

Il vincitore della stagione

Nel mezzo di questa incertezze, emerge una certezza: Simone Inzaghi. Secondo Garlando, qualsiasi sarà l’esito della stagione, una cosa è già certa: l’allenatore nerazzurro ha saputo mettere insieme una squadra che sta competendo su più fronti con grande determinazione. Il “tutto” per l’Inter potrebbe essere il Triplete, proprio come accaduto nel 2010, con una condensa di emozioni e successi in un periodo concentrato. Lautaro Martinez, pronto a seguire le orme di Diego Milito, ha la possibilità di trasformare il sogno in realtà. Ma anche in caso di mancata vittoria, il lavoro di Inzaghi è già destinato a essere ricordato come uno dei principali successi della stagione, al di là dei trofei.

