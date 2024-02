Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di TZ in vista del ritorno di Champions contro la Lazio

PAROLE – «Non ci preoccupiamo di questo al momento. Abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno in Champions League. Nonostante la sconfitta in casa della Lazio, tutto è ancora possibile e sono convinto che nel ritorno fra 3 settimane saremo in grado di cambiare la situazione e di passare ai quarti di finale. Con i nostri tifosi al fianco e in un’Allianz Arena esaurita possiamo farcela. E in Bundesliga mancano ancora 13 partite. Noi non ci arrendiamo, il Bayern crede in se stesso sempre, fino all’ultimo minuto».

