Il Bayern Monaco spinge per Kane del Tottenham: cosa manca per chiudere l’accordo

Stando alle ultime del Mail on Sunday, il Bayern Monaco sarebbe pronto ad offrire 75 milioni di euro al Tottenham per il cartellino di Harry Kane. Il club tedesco vorrebbe infatti sfruttare il contratto in scadenza nel 2024.

I londinesi non sarebbero però soddisfatti del prezzo: per lasciar andare il capitano degli Spurs serviranno almeno 100 milioni.

