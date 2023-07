Il rientro di Neuer nella porta del Bayern Monaco rischia di subire un posticipo: i bavaresi parleranno con Sommer per valutare la permanenza

Il Bayern Monaco si preoccupa del rientro di Manuel Neuer in porta. Secondo quanto riportato da Sky Sports DE, il suo ritorno in campo potrebbe ancora slittare.

Per questo motivo i bavaresi parleranno con Yann Sommer: il club è a conoscenza dell’accordo di massima raggiunto dal portiere con l’Inter, ma proverà a convincerlo per la permanenza in Germania.

