Le parole di Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, sulla possibile adesione al progetto Superlega. I dettagli

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato a Suddeutsche Zeitung del progetto Superlega.

PAROLE – «Il Bayern non è assolutamente interessato a una Superlega europea. È più promettente, infatti, il concetto modificato e ampliato della Champions League che sta per arrivare fra un paio di stagioni. Il Bayern vuole raggiungere il successo internazionale e per questo esiste già la Champions League».

L’articolo Bayern Monaco, c’è l’annuncio sulla Superlega proviene da Calcio News 24.

