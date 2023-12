Il Bayern Monaco prepara la sfida di Champions League di domani contro il Manchester United, ma non avrà a disposizione Gnabry

Il Bayern Monaco prepara la sfida di Champions League contro il Manchester United. Una sfida che servirà ai bavaresi solo per confermare il primato del girone, mentre sarà molto più importante per i Red Devils, ultimi del girone, ma che in caso di vittoria possono ritornare in zona qualificazione.

Per l’occasione i bavaresi non potranno contare su Serge Gnabry: l’attaccante tedesco, come riportato dal club con un comunicato, ha riportato uno stiramento all’inguine e non sarà a disposizione.

