Napoli, Victor Osimhen salta l’allenamento di rifinitura contro il Braga per volare in Marocco per il pallone d’oro africano

Allenamento di rifinitura per il Napoli in vista della sfida di Champions League contro il Braga. Per l’occasione però non ci sarà Victori Osimhen.

Il nigeriano è infatti volato, con il permesso della società, in Marocco, dove si assegna questa sera il Pallone d’Oro africano e l’attaccante campione d’Italia è tra i tre finalisti con Hakimi e Salah. Il calciatore tornerà nella notte con un volo privato a Napoli in vista della partita.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG