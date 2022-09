Il Bayern Monaco ha fatto registrare il peggior avvio in Bundesliga negli ultimi 20 anni e Nagelsmann torna in bilico e Tuchel è alla finestra

Secondo quanto riportato dalla Bild, l’ex Chelsea potrebbe essere il nome ideale per l’eventuale sostituzione del tecnico bavarese. Si tratterebbe di un ritorno per lui in Germania.

L’articolo Bayern Monaco, dalla Germania fanno il nome di Tuchel per il dopo Nagelsmann proviene da Calcio News 24.

