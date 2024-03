Il Bayern Monaco è tornato: vittoria netta contro il Darmstadt per 2-5: i bavaresi nelle ultime tre partite hanno segnato 16 gol

Il Bayern Monaco sembra rinato ed è una notizia non bella per il Bayer Leverkusen (che si vede il vantaggio in Bundesliga ridotto a +7, in attesa di scendere in campo domani) e per l’Arsenal, prossimo avversario nei quarti di finale di Champions. Dopo i 3 gol che hanno eliminato la Lazio e l’8-1 della scorsa giornata sul malcapitato Mainz, anche oggi la formazione di Tuchel si è scatenata sul campo del Darmstadt.

Il vantaggio dei padroni di casa ad opera di Sharke è durato 8 minuti. Prima dell’intervallo Musiala e Kane avevano già capovolto il risultato. Nella ripresa sono arrivati i gol ancora di Musiala, Gnabry e Tel, per poi il definitivo 2-5 di Vilhemsson. Totale: 16 gol nelle ultime 3 partite, uno score spaventoso.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG