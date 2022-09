Bayern Monaco, Hansi Flick ha svelato cosa è successo in occasione del suo divorzio dal club bavarese: le dichiarazioni

Hansi Flick, ct della Germania, ha parlato ai microfoni di Frankfurter Allgemeine Zeitung del suo divorzio dal Bayern Monaco.

LE PAROLE – «Stavo bene, avevo un’ottima squadra e non ne ero stanco. Anzi, mi piaceva tanto. A volte mi chiedo perché si sia arrivati a questo. Tornassi indietro, gestirei diversamente la cosa. Avremmo dovuto sederci a tavolino e parlare tutti insieme, per chiarire determinate cose, ma non è andata così. Sono felice che ultimamente mi sia riavvicinato a Salihamidzic».

L’articolo Bayern Monaco, Flick svela: «Non ero stanco. Ecco cosa è successo davvero» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG