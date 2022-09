Simone Braglia, ex portiere, ha analizzato il momento del Milan dopo la sconfitta contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così del Milan:

«Il Milan è un progetto consolidato che anche la sconfitta di San Siro non intacca. Sul Napoli ho qualche dubbio sul definire Spalletti un leader. Dovrà confermarlo alla ripresa, perché gli equilibri nel passato sono stati molto labili. Ma la rosa può competere fino alla fine per lo Scudetto. come leader direi più Giuntoli che Spalletti. Mancanza di Kessié? Credo che alcuni azzardi fanno parte del rischio che una squadra deve avere. Provarli tutti, anche con avversari di cartello, era preventivabile. La mancanza di Kessiè comunque si fa sentire di più dell’uso da titolare di Kjaer».

