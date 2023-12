Le parole di Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern Monaco, sulla sfida contro la Lazio in Champions League

Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern Monaco, ha parlato ai canali ufficiali del club del sorteggio contro la Lazio.

PAROLE – «Non vediamo l’ora di affrontare questo entusiasmante match e la trasferta a Roma. Abbiamo affrontato la Lazio tre anni fa agli ottavi, ma non c’erano spettatori ammessi per la nostra vittoria per 4-1 a causa della pandemia. Ora possiamo aspettarci uno Stadio Olimpico pieno».

