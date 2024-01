Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern Monaco, ha parlato dopo la sconfitta dei bavaresi in Bundesliga contro il Werder Brema

PAROLE – «Non è un ko dovuto alla qualità della squadra, soprattutto se parlavamo della finale di Champions League qualche settimana fa. Non possiamo cambiare giudizi come il meteo. La verità è che abbiamo giocato un calcio noioso per i primi 70 minuti. Abbiamo giocato una brutta partita, non abbiamo mostrato l’atteggiamento che bisogna avere sempre, indipendentemente dall’avversario. Ora bisogna solo lavorare e fare uno sforzo».

