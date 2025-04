Bayern Monaco-Inter: Inzaghi si toglie diversi sassolini

L’allenatore nerazzurro si è mostrato decisamente carico prima della sfida di domani all’Allianz Arena.

L’Inter è arrivata in Germania dove domani giocherà l’importantissima gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro un Bayern Monaco che va rispettato nonostante gli infortuni; Simone Inzaghi ha parlato di questo ed altro in conferenza stampa. “Sappiamo quale è il nostro percorso, sappiamo dell’ultima partita dove non siamo stati felici del risultato. Nel secondo tempo purtroppo siamo stati rimontati, domani c’è una grande sfida con una squadra fortissima che è la favorita per la vittoria assieme al Real. I ragazzi sanno quello che abbiamo fatto per essere qua, cercheremo di fare il massimo. Abbiamo tante assenze entrambe, dovremo essere squadra”.

Le condizioni degli infortunati e il rammarico per il pareggio di Parma

“Nelle ultime nove di campionato si è detto tutto su di noi, io avrei potuto dire a Farris che i 4 cambi erano forzati e non l’ho detto apposta per vedere cosa si sarebbe scritto. Non erano programmati o inventati da me o dal vice allenatore. Non ho voluto specificare perché volevo sentire cosa si sarebbe detto. Bastoni più sì che no, Dimarco è più no che sì. Calhanoglu ha preso una botta. Ho potuto fare solo un cambio voluto sabato, che dovessimo vincere a Parma lo sappiamo. E’ un punto che ci fa male. c’è grande delusione. Abbiamo analizzato la partita, ora dobbiamo affrontare la gara di domani sera”.

L’orgoglio per tutto quanto fatto all’Inter

“Da 4 anni a questa parte non abbiamo mai pensato a nulla, abbiamo vinto sei titoli che potevano essere otto con scudetto e Champions. Sono orgoglioso di quanto fatto e stiamo facendo quest’anno, ci stiamo superando. Ed è per quello che dico che i ragazzi devono essere ancora più applauditi. Si parla solo di assenze del Bayern, ma noi abbiamo cinque giocatori che sono rimasti a Milano. Noi lavoriamo, andiamo avanti sapendo che domani ci sarà un grandissimo scoglio davanti a noi. Con grande fiducia”.

