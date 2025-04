Inzaghi ha fatto un nome preciso alla dirigenza per la difesa: affare possibile?

C’è una richiesta fatta da Inzaghi che potrebbe stravolgere le strategie dell’Inter sul mercato: dietro c’è un’intuizione che nessuno si aspettava.

L’Inter entra nel vivo della fase più intensa della stagione. Un aprile carico di impegni tra campionato, Champions League e semifinale di Coppa Italia. Tra una gara e l’altra, però, continuano a rincorrersi le voci di mercato. La dirigenza sta già valutando come rafforzare la rosa per affrontare al meglio la prossima stagione. Ogni reparto sarà oggetto di intervento, ma uno in particolare sembra avere la priorità assoluta: la difesa.

Due nomi caldi per il pacchetto arretrato

La società ha acceso i radar su diversi profili in vista dell’estate. In cima alla lista, secondo Inter Live, c’è Mario Gila, protagonista di una crescita evidente con la maglia della Lazio. Il centrale spagnolo ha convinto tutti per solidità, intelligenza tattica e capacità di adattamento. Inzaghi lo conosce bene, lo apprezza per l’affidabilità e lo considera perfetto per entrare subito nelle rotazioni difensive. Ma Gila non è il solo nel mirino: anche Jaka Bijol dell’Udinese è monitorato con grande attenzione. Il centrale sloveno, classe ’99, ha già manifestato l’intenzione di fare un salto di qualità a fine stagione. Le sue parole nel post-partita contro l’Inter non sono passate inosservate: un segnale lanciato, forse, proprio alla panchina nerazzurra.

Inzaghi ha scelto: vuole Gila a tutti i costi

Inzaghi però considera il centrale della Lazio il rinforzo ideale per solidità, duttilità e conoscenza del calcio italiano. Non un’opzione, ma una priorità. La valutazione da 30 milioni fatta da Lotito non ha raffreddato l’interesse nerazzurro, anzi: ha dato il via a riflessioni strategiche su come impostare la trattativa, magari inserendo contropartite tecniche. L’allenatore vuole evitare un altro Palacios, profilo interessante ma acerbo per le sfide ad alto livello. Servono certezze, non scommesse. E Gila, per Inzaghi, è già pronto a indossare la maglia dell’Inter. L’ok dell’allenatore è già arrivato: ora tocca alla dirigenza muoversi.

