Mkhitaryan sta preparando qualcosa: l’Inter punta davvero su questo giovane talento?

Il centrocampista armeno potrebbe essere la chiave di un’operazione di mercato in arrivo.

L’Inter finora grazie all’esperienza di Beppe Marotta si è mossa con intelligenza su più fronti, puntando su elementi di qualità prelevandoli a costo zero e non è detto che ciò non accada anche in futuro; ultimamente però si è investito tempo e risorse anche nel mercato sudamericano, con particolare attenzione all’Argentina. In questo contesto, la figura di Javier Zanetti non può passare inosservata: il suo ruolo formale da vicepresidente si affianca a un’influenza ben più ampia all’interno della società, costruita sulla base di rapporti consolidati e credibilità internazionale. Ma non è l’unico ex giocatore ad aver iniziato a muovere i primi passi in ruoli più vicini alla scrivania che al campo.

Mkhitaryan, il consigliere silenzioso dell’Inter

Tra i nomi meno chiacchierati ma più incisivi in queste dinamiche interne, c’è Henrikh Mkhitaryan. Arrivato a Milano nel 2022 dopo la sua esperienza alla Roma, il centrocampista armeno ha subito conquistato la fiducia dell’ambiente nerazzurro, diventando uno degli uomini chiave nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Con il passare delle stagioni, però, è naturale che il suo apporto in campo stia iniziando a calare. Ecco allora che la sua figura sta trovando una nuova collocazione: quella di punto di riferimento interno per alcune valutazioni di mercato.La sua esperienza in diversi campionati europei e la profonda conoscenza del calcio dell’Est lo rendono un alleato prezioso per dirigenti come Marotta e Ausilio.

Un talento armeno nel mirino

Il nome che sta iniziando a circolare con insistenza, come riporta Transferfeed.com, è quello di Eduard Spertsyan, trequartista armeno del Krasnodar, autore di una stagione decisamente positiva in Russia. Sette reti e quattro assist in venti presenze hanno attirato le attenzioni di diversi osservatori europei, ma l’Inter si sarebbe mossa in anticipo, proprio su segnalazione di Mkhitaryan. Il centrocampista conosce bene le doti tecniche e mentali del connazionale, tanto da aver già avviato un’opera di persuasione affinché il giovane talento possa approdare a Milano. Nato nel 2000, sotto contratto fino al 2026, Spertsyan viene considerato pronto per il salto di qualità. E se l’operazione dovesse andare in porto, si tratterebbe non solo di un colpo interessante per l’Inter, ma anche del primo “assist” extra-campo dell’armeno con la numero 22.

