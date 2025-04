Nuovo infortunio per un interista: le sue condizioni preoccupano

L’esterno stava finalmente convincendo tutti, ma qualcosa è andato storto: le sue condizioni ora fanno tremare anche lo staff tecnico.

L’Inter lo ha lasciato andare a gennaio visto che Simone Inzaghi sembrava non nutrire troppa fiducia in lui: al suo posto è arrivato Nicola Zalewski in prestito con diritto di riscatto e c’è già chi si sbilancia sulla decisione che verrà presa al riguardo. Tajon Buchanan ha saputo conquistare spazio e fiducia in un Villarreal in ripresa. Nelle ultime tre giornate di campionato, l’esterno canadese è partito titolare, dimostrando una crescita netta rispetto al primo periodo in Spagna. La velocità nelle ripartenze e la qualità nei duelli uno contro uno hanno convinto Marcelino a puntare sempre più su di lui. Nell’ultima sfida di Liga, quella contro l’Athletic Bilbao, la sua presenza è stata ancora più evidente fin dai primi minuti. Buchanan ha inciso a sinistra, saltando spesso l’uomo e rendendosi pericoloso nell’area avversaria.

Il canadese decisivo contro l’Athletic

Il Villarreal ha costruito gran parte delle sue azioni offensive sfruttando le accelerazioni di Buchanan. La sua capacità di creare superiorità numerica è diventata una risorsa strategica per Marcelino. Secondo i dati riportati dal quotidiano AS, il 46,5% delle manovre offensive è passato dai suoi piedi, un dato che sottolinea l’influenza crescente dell’ex Club Brugge nel sistema offensivo. Prima dell’intervallo ha anche sfiorato il gol con una conclusione potente da fuori area, respinta in extremis dal portiere.

Stop forzato e rammarico per Marcelino

L’episodio che ha cambiato tutto è arrivato al minuto 57. Dopo un contrasto duro con un avversario, Buchanan è rimasto a terra toccandosi la caviglia sinistra. Ha provato a rialzarsi e a rimanere in campo, ma il dolore si è fatto subito insostenibile. Marcelino ha dovuto richiamarlo in panchina, visibilmente contrariato. Gli esami strumentali verranno effettuati nelle prossime ore, ma la preoccupazione è già palpabile in casa Villarreal. Il club spagnolo a fine stagione può riscattarlo dall’Inter per 13 milioni di euro.

