Inzaghi sotto accusa per le sostituzioni: la provocazione del giornalista agita l’ambiente

Le scelte di Inzaghi stanno suscitando polemiche: le sue scelte secondo alcuni sono già costate tanti punti alla squadra.

Le scelte tattiche di Simone Inzaghi sono sempre sotto la lente d’ingrandimento, soprattutto per quanto riguarda le sostituzioni durante le partite: c’è anche chi ha una visione che va decisamente controcorrente rispetto alla maggioranza dei tifosi e dei commentatori. Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha commentato la questione, evidenziando un aspetto interessante delle strategie del tecnico dell’Inter. Inzaghi, a differenza di quanto accadeva in passato, non cambia più in base alle necessità del momento in campo.

Le scelte dei cambi: una strategia rigida?

La sua abitudine è programmare i cambi in anticipo, come se fossero decisi già prima della partita, senza considerare l’evolversi degli eventi durante il match. De Grandis ha portato un esempio concreto della rigidità nelle decisioni di Inzaghi. In alcune partite, infatti, giocatori come Dimarco escono sistematicamente intorno al 60’. Questo potrebbe sembrare una coincidenza, ma secondo il giornalista è il risultato di un approccio più strutturato e pianificato. Per De Grandis, l’Inter sta vivendo una fase in cui la squadra sembra “figlia dei tempi che cambiano”, dove la flessibilità delle scelte tattiche si è persa, sostituita da una gestione più meccanica delle risorse. Nonostante questo, l’opinione di De Grandis non si concentra tanto sulla critica diretta al tecnico, quanto su una riflessione più profonda su come l’Inter stia affrontando le sue partite.

L’assenza di Calhanoglu e Dimarco: un grave limite per l’Inter?

De Grandis ha sottolineato come l’Inter soffra in modo particolare quando mancano giocatori chiave come Calhanoglu e Dimarco. Senza il regista turco, la squadra sembra fare fatica a gestire il gioco, mentre l’assenza di Dimarco crea difficoltà soprattutto sulla fascia sinistra, dove il suo contributo è fondamentale. La critica di De Grandis si fa più incisiva: “Ma va tutto bene, non discuto le scelte, ma mi chiedo i cambi vengono fatti vedendo la partita o il giorno prima? Altrimenti nelle gare poi perdi qualcosa, perché la partita a volte non ti permette quella mossa”.

