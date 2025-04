Ronaldo all’Inter? Anche l’esperto si sbilancia sulle voci che scuotono il mercato

Tra voci di mercato e smentite ufficiali, Cristiano Ronaldo all’Inter sembra essere più di un semplice rumor. Anche Fabrizio Romano ha detto la sua.

Negli ultimi giorni, il nome di Cristiano Ronaldo è stato accostato all’Inter, alimentando una serie di voci che parlano di un possibile trasferimento. Secondo alcuni rumor, il cinque volte Pallone d’Oro sarebbe stato offerto ai nerazzurri fondamentalmente per la partecipazione al Mondiale per Club. Per capire le intenzioni dell’Inter in materia basta riavvolgere il nastro a qualche anno fa; ad ogni modo chiarire la questione ci ha pensato il giornalista Fabrizio Romano.

Ronaldo all’Inter: solo un miraggio?

In un video sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato ha sottolineato come l’ipotesi di vedere Ronaldo all’Inter non abbia fondamento. Nonostante l’attaccante portoghese stia vivendo una nuova fase della sua carriera in Arabia Saudita con l’Al Nassr, i suoi legami con l’Europa sembrano essere meno concreti di quanto inizialmente sostenuto da alcuni media. “Si è parlato anche di un suo passaggio all’Inter Miami con un contratto breve per giocare accanto a Messi”, ha detto il giornalista, ma anche questa possibilità è stata smentita. Secondo Romano, i contatti tra Ronaldo e l’Inter Miami non sono mai esistiti, così come non c’è stato alcun interessamento da parte di club europei, inclusa l’Inter. Insomma, la situazione sembra più un gioco di speculazioni mediatiche che una trattativa reale.

Ronaldo all’Inter: nessun contatto, nessuna trattativa

Le voci sul suo possibile approdo all’Inter, quindi, sono da considerarsi infondate. La verità, come confermato da Fabrizio Romano, è che l’attaccante portoghese non ha avuto alcun tipo di contatto con l’Inter, né con altri club italiani. Nonostante il suo incredibile talento e il suo stato di forma, sembra che l’ex stella del Real Madrid non abbia intenzione di lasciare l’Arabia Saudita per tornare in Europa, contrariamente a quanto riportato da alcune voci negli ultimi giorni.

