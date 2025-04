Continua il viaggio degli scout dell’Inter in Serie A: due talenti sotto osservazione, c’è un colpo a sorpresa?

Emissari del club nerazzurro sono stati avvistati in uno stadio italiano nel week end a prendere appunti su possibili obiettivi di mercato.

L’Inter non smette di lavorare sul mercato per individuare nuovi giocatori che possano rinforzare la rosa. La nuova proprietà intende ringiovanire una rosa che vanta un’età media decisamente alta. Gli obiettivi sono tanti in tutti i reparti: Oaktree non baderà a spese la prossima estate ma c’è comunque da perfezionare qualche cessione per avere più margine di manovra in entrata. Negli ultimi giorni, l’attenzione si è concentrata su alcuni nomi provenienti dalla Serie A, con un osservatore nerazzurro che è stato avvistato sugli spalti del Via del Mare di Lecce per seguire da vicino due obiettivi in particolare.

Nuovo nome per la difesa

Si tratta in primis, come riporta Calciomercato.com, del difensore del Venezia Jay Idzes. Il classe 2000, nazionale indonesiano, sta vivendo una stagione positiva nonostante le difficoltà della sua squadra. Durante questo campionato, Idzes ha messo in mostra il suo talento annullando attaccanti di alto livello come Artem Dovbyk e Romelu Lukaku. Le sue prestazioni hanno catturato l’interesse dei dirigenti interisti, che lo vedono come una possibile risorsa da inserire nelle rotazioni della difesa.

Jay Idzes e Nikola Krstovic: i nuovi obiettivi di mercato

Non solo Idzes. L’Inter ha intensificato anche la sua attenzione verso Nikola Krstovic, giovane attaccante montenegrino del Lecce. Il giocatore è da tempo nei radar dei dirigenti nerazzurri, che lo seguono con grande interesse. Il centravanti giallorosso ha dimostrato di avere delle qualità tecniche importanti, riuscendo a far parlare di sé in una squadra che sta cercando di guadagnarsi la permanenza nella massima serie. Il suo profilo sembra adattarsi perfettamente ai criteri di ricerca dell’Inter, che continua a puntare su giovani promettenti per arricchire il proprio attacco.

