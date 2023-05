Le parole di Kahn sull’interesse del Bayern Monaco per Osimhen: «Il giocatore ti dà garanzie per questi soldi? Sarebbe sicuramente un grosso rischio»

Intervistato dalla Bild, Oliver Kahn ha parlato del mercato del Bayern Monaco, alla ricerca di un centravanti. Tra i nomi fatti c’è anche quello di Victor Osimhen. Di seguito le sue parole sull’attaccante del Napoli.

«Stiamo pensando alla questione di un attaccante. Ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo segnato 83 gol in Bundesliga, più di qualsiasi altra squadra. Dimostra che la nostra squadra attuale può segnare molti gol. 150 milioni per Osimhen? Bisogna farsi delle domande. Con queste somme, l’FC Bayern deve chiedersi: il giocatore ti dà garanzie per questi soldi? Sarebbe sicuramente un grosso rischio»

