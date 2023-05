Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, in conferenza alla vigilia della sfida di Europa League contro il Siviglia

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno della Juve in Europa League contro il Siviglia. Di seguito le sue parole.

INSIDIE COL SIVIGLIA – «È una semifinale di Europa League contro una squadra che l’ha vinta quattro volte. È una squadra abituata a giocare queste partite, non escono mai dalla gara. Dovremo fare una bella partita come lo sarà al ritorno».

NUOVA PENALIZZAZIONE – «Non so cosa succederà. Noi abbiamo talmente una corazza che non ci sposta più niente. È tutto l’anno che cambia colore, parlano tutti, tutti sanno tutto. Noi da questa esperienza usciamo fortificati. Abbiamo queste due partite di Europa League e altre quattro campionato. Vogliamo arrivare in finale di Europa League e, visto che ci siamo guadagnati il secondo posto sul campo, lo dobbiamo mantenere. Quando abbiamo fatto questo abbiamo fatto il nostro».

TRIDENTE O ALTRO ATTEGGIAMENTO – «Serve l’atteggiamento avuto a Bergamo, col Lecce e a Bologna contro una squadra che ha vinto tanto».

