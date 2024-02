Continua il momento difficile in casa Bayern Monaco: Joshua Kimmich si sarebbe scontrato con il vice di Tuchel

Il Bayern Monaco vive un momento molto difficile: nell’ultima settimana i tre ko tra Bundesliga – Bayer Leverkusen e Bochum – e Champions League con la Lazio, oltre a ridefinire alcuni record negativi del club, hanno messo i bavaresi nelle condizioni di finire la stagione senza conquistare nessun titolo. Nella bufera c’è Thomas Tuchel. Il tecnico, nonostante la fiducia della dirigenza, sarebbe in rotta con i senatori del club.

In particolare, come riportato dalla BILD e ripreso dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe avuto un duro confronto con i calciatori, accusandoli di «Non essere così bravi come pensavo, dovrò adattarmi al vostro livello». Tra i più riottosi tra i senatori c’è Joshua Kimmich: il calciatore avrebbe avuto un duro confronto, anche fisico con il vice di Tuchel, Zsolt Low dopo la sconfitta con il Bochum.

