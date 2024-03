Lothar Matthäus, ex leggenda del calcio tedesco, ha parlato del Bayern Monaco e di chi dovrebbe sostituire Tuchel secondo lui

Lothar Matthäus ha parlato a Sky90 del Bayern Monaco e del suo sostituto ideale a Tuchel, che ha già annunciato l’addio a fine stagione.

GERLAND – «Potrei immaginare una persona come Hermann Gerland, che è popolare al Bayern: è un grande nome non solo tra i giocatori, ma anche nell’ambiente. Potrebbe unire la squadra e farla giocare bene a calcio. Se il Bayern torna a giocare come una squadra, cosa che può fare, allora potrebbe essere tra i favoriti per vincere la Champions League»

IDEALE – «È in grado di motivare la squadra, dare fiducia ai giocatori, quello di cui hanno bisogno per giocare. Serve qualcuno che porti calma adesso e Gerland sarebbe l’uomo ideale per tre mesi. Conosce la squadra e conosce personalmente quasi tutti i giocatori».

