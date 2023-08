Benjamin Pavard non si allena con il Bayern Monaco: il difensore francese spinge per lasciare la società tedesca

Come riferito dalla BILD, Benjamin Pavard continua a non allenarsi dopo che ieri era rientrato in gruppo con il Bayern Monaco.

Il francese spinge per lasciare il club tedesco il prima possibile, ma deve attendere che i bavaresi trovino un sostituto prima di poter salutare.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG