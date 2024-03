Il Bayern Monaco ha prolungato il contratto di Mathys Tel fino al 2029. Il classe 2005 è tra le stelle più luminiose del club bavarese

Mathys Tel resterà ancora a lungo al Bayern Monaco. Il giovane attaccante esterno ha firmato un rinnovo fino al 2029 col club bavarese. Il giocatore si è detto entusiasta di questo prolungamento.

In questa stagione il francese ha collezionato 20 presenze in Bundesliga segnando 4 gol e mettendo a referto 3 assist. Tel ha anche giocato in Champions League realizzando 2 gol e 1 assist in 8 partite.

