Il calciomercato è fermo, ma non per i giocatori svincolati e tra questi c’è anche Jerome Boateng, ex Bayern Monaco che potrebbe fare un ritorno a sorpresa in Baviera.

Come riportato da Fabrizio Romano, il difensore ha trovato un accordo con la sua ex squadra: l’ufficialità è attesa per la prossima settimana.

