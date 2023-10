Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria di Salerno in conferenza stampa: “Lautaro? E’ stato bravissimo, deve continuare così con i suoi compagni. E’ in crescita continua, ma anche i primi due anni ha fatto grandi cose. Adesso è partito forte, non deve fermarsi. Qualche volta capiterà anche a lui di partire fuori”.

Correzioni

“Nei primi 20 minuti dovevamo avere un pochino di cattiveria in più, quando non le sblocchi queste partite possono diventare insidiose quando non le sblocchi. A fine primo tempo abbiamo parlato, sistemato qualcosina e fatto una fase di non possesso migliore”.

Lautaro Martinez

Gli infortunati

“Non penso di recuperare qualcuno, ma c’è qualche speranza. Frattesi, Cuadrado, Arnautovic, Sensi sono giocatori che in queste rotazioni farebbero molto comodo. Speriamo di poterli recuperare perché giochiamo tanto”.

Impegni ravvicinati

“E’ la prima tornata di tante partite così ravvicinate. A guardare i dati fisici la partita dove abbiamo corso di più e ad alta velocità è stata quella col Sassuolo. Ci sono partite che chiedono un grandissimo dispendio fisico, altre meno. Ho bisogno di tutti i giocatori, stasera hanno fatto bene quelli che hanno cominciato e quelli che sono subentrati. Calhanoglu non ha chiesto il cambio, era ammonito e l’ho tolto”.

La Salernitana

“Mi aspettavo questa Salernitana. Non è semplice giocare qui all’Arechi, avevamo tanti tifosi che ci hanno aiutato nonostante non riuscissimo a sbloccarla”.

