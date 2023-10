Paulo Sousa ha detto la sua a Sky Sport sulla brutta sconfitta per 4-0 contro l’Inter. “I primi 10-12 minuti l’Inter ha creato, arrivando bene sugli esterni, con diversi giocatori dentro l’area. Dopo la squadra ha iniziato a crescere, il primo tiro in porta dell’Inter è stato il gol. La squadra ha inciso quando poteva incidere, con le possibilità che abbiamo avuto, pressando alto. Lautaro ci ha creato difficoltà, poi ci abbiamo messo anche del nostro, anche a livello individuale. Con questo sbalzo emotivo, questa perdita di concentrazione, abbiamo dato la possibilità all’Inter di creare un risultato che ci penalizza tanto”.

Serie A

Rischio esonero

Le voci sul mio futuro? Le vivo con serenità e consapevolezza del lavoro che facciamo dal primo minuto che sono arrivato, per migliorare il potenziale della squadra, cercando di integrare al più presto i ragazzi nuovi, sapendo che giocatori come Dia, Candreva e lassana Coulibaly sono determinanti. Sono molto sereno con me stesso. Questo fa parte del gioco, sappiamo che è così e lo accetto, non lo posso controllare. Devo essere concentrato nel lavoro quotidiano per aiutare questa società a salvarsi”.

Ottimismo per il futuro

“Perché andiamo sempre in svantaggio? Ci siamo passati anche l’anno scorso e siamo riusciti a rimontare. Dobbiamo continuare a lavorare sulla fase di non possesso, siamo più forti difendendo più alti. Stiamo creando più opportunità dell’anno scorso, la squadra sta crescendo, ma ci manca efficacia e ci penalizza sui risultati“.

