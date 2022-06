L’ex giocatore della Juventus, Salihamidzic oggi dirigente del Bayern Monaco parla alla Bild della situazione di Lewandowski.

Hasan Salihamidzic, dirigente del Bayern Monaco ed ex giocatore anche di Juventus, parla della complicata situazione che attanaglia Robert Lewandowski. Il giocatore polacco vuole andare via ma la società non riesce ad avere l’offerta richiesta del Barcellona per venderlo. Il giocatore nonostante tutto pubblicamente chiede la cessione. Ma è difficile sostituire chi in questo momento è il capo cannoniere da anni della squadra.

Pallone Champions League

Queste le parole del dirigente della squadra campione di Germania: “Ha un contratto fino al 2023 e siamo molto felici che sia qui. Penso che ora le cose si calmeranno. Sappiamo cosa abbiamo in lui e lui sa cosa ha qui. Abbiamo parlato delle sue dichiarazioni pubbliche e che dovremmo tutti calmarci.” Vedremo come andrà a finire con l’attaccante polacco desideroso di andare via al Barcellona in terra catalana.

