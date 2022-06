Le parole del centrocampista uruguayano Lucas Torreira dopo la partita della sua nazionale contro il Panama.

Nonostante la difficile trattativa tra Arsenal, Torreira e Fiorentina, il regista di centrocampo spera ancora di tornare nella società viola per disputare la Conference League conquistata con il settimo posto di quest’anno. I problemi sono da ricercare anche nell’accordo dell’ingaggio in cui ci sono ancora problemi sull’intesa del salario.

Queste le parole del calciatore dopo la sfida giocata tra il suo Uruguay contro il Panama: “La mia idea è quella di poter restare alla Fiorentina, ma se non dovesse succedere cercherò una squadra dove posso avere continuità. In questo momento non so proprio niente, voglio riposarmi, staccare un po’ perché è stata una stagione piena di impegni. A tempo debito mi siederò con il mio rappresentante e lo faremo per cercare le migliori opzioni.” Vedremo se la società viola spingerà per arrivare ad una soluzione o se ci sarà l’addio definitivo.

