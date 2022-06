Le voci dell’agente fratello di Arnautovic che parla dell’interesse della Juventus nei confronti del fratello assistito.

Intervistato a TuttoSport parla il fratello agente dell’attaccante del Bologna Marko Arnautovic. Queste le parole del fratello agente sull’interessamento della Juventus: “Quando è tornato in Italia, tanti dicevano che avrebbe avuto difficoltà dopo due anni in Cina, ma mio fratello ha saputo smentire tutti sul campo. Può fare la differenza ovunque, è normale che ci siano voci di grandi club come la Juventus“.

Il fratello agente commenta come ne potrebbe anche beneficiare anche Vlahovic in caso di arrivo di Arnautovic: “Vlahovic è un attaccante di alto livello, ma ha soltanto 22 anni, avere accanto un giocatore con l’esperienza di Arnautovic gli porterebbe dei benefici“.

Conclude parlando della posizione della squadra proprietaria del cartellino, il Bologna: “Il Bologna lo ritiene incedibile? Nel calcio non c’è nulla di impossibile, non si sa mai cosa succederà, è questo che rende il mondo del pallone così interessante“.

