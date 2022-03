Stasera alle 21 si gioca Bayern Monaco-Salisburgo, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Bayern Monaco e Salisburgo ripartono dalla completa parità dopo la gara dell’andata terminata 1-1; non esiste più, infatti, la regola dei goal in trasferta. I bavaresi recuperano Neuer in porta mentre parte dalla panchina Gnabry; per gli ospiti occhi puntati du Adamu ed Adeyemi. Ecco le probabili formazioni.

Pallone Champions League

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, L. Hernandez; Kimmich, Musiala; Sané, T. Müller, Coman; Lewandowski. A disposizione: Ulreich, Richards, Gnabry, Choupo-Moting, Wanner, Sabitzer, Sarr, Roca, Nianzou, Vidovic, Tillman, Stanisic. Allenatore: Nagelsmann.

Salisburgo (4-3-1-2): Köhn; Kristensen, Piatkowski, Wöber, Ulmer; Capaldo, M. Camara, Seiwald; Aaronson; Adamu, Adeyemi. A disposizione: Mantl, Walke, Ludewig, Bernede, Kjaergaard, Diambou,Junuzovic, Sucic, Solet, Sesko, Guindo. Allenatore: Jaissle.

