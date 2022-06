Stando a quanto riportato dai media inglesi, il Bayern Monaco sarebbe in procinto di comprare un nuovo attaccante.

Preso atto forse in maniera decisiva che non ci sia altra strada se non separarsi da Robert Lewandowski, il Bayern Monaco ha scelto Sadio Mané del Liverpool per sostituirlo.

Jurgen Klopp

Il Daily Mail riporta che i tedeschi verseranno 41 milioni di euro per il senegalese che non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 coi Reds. Jurgen Klopp in realtà spera ancora di convincere il suo numero 10 a restare in Inghilterra ma sembra difficile ci riesca. Nel frattempo in Germania continua la guerra verbale tra Lewandowski ed il Bayern Monaco, il bomber polacco vuole andare al Barcellona.

