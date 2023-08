Il Bayern Monaco è alla ricerca di un nove in attacco e dopo aver pressato il Tottenham per Kane è tornata a guardare in casa Juve per Vlahovic

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bavaresi potrebbero portare soldi più Goretzka e Gravneberch per il serbo.

